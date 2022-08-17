«ДНР» обіцяє тепер поромні переправи з Маріуполя до Росії

17 серпня 2022, 21:00

«ДНР» обіцяє тепер поромні переправи з Маріуполя до Росії

У угрупуванні «ДНР» заявили, що налагодили поромне сполучення з Росією. Перший пором «Лаврентій» прибув із російського Єйська до морського порту захопленого Маріуполя. Протяжність маршруту - близько 80 км, час у дорозі - близько 7 годин.

Пором може вміщати понад 130 пасажирів та різні вантажі. До цього моменту між окупованою частиною Донецької області та Росією не було поромного сполучення.

Як повідомлялося раніше, «ДНР» наразі активно використовує порт Маріуполя, через який у Росію вивозять металопродукцію захоплених українських підприємств. Наприклад, до Ростовської області відправили продукцію металопрокату. У майбутньому порт планують використовувати для підвезення різних вантажів із Росії, стверджують в групуванні.

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