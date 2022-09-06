Прошло 40 дней: Точное количество погибших в колонии в Еленовке — неизвестно

До сегодняшнего дня неизвестно точное количество погибших и пострадавших в оккупированной Еленовке. Об этом на брифинге заявила жена пленного «азовца», руководитель общественной организации «Женщины из стали» Наталья Зарицкая.



«29 июля в лагере в Еленовке был осуществлен ужасный террористический акт. Именно в этой колонии находился и мой муж. И мне неизвестно, жив ли он. 40 дней — за это время мы не получили ответа ни на один вопрос: кто погиб, кто ранен, какое точное количество жертв и пострадавших», — сказала она.



По словам Зарицкой, вопреки нормам международного гуманитарного права, к украинским военнопленным не были допущены представители Международного комитета Красного Креста. И у родственников военнопленных больше нет сил слышать, что РФ блокирует доступ к военнопленным.



«Тот факт, что МККК время от времени делает заявление, что не может добраться до лагеря в Еленовке, нас просто убивает», — подчеркнула она.



Оккупанты, по словам жены бойца, демонстрируют свою безнаказанность и презрение к общепринятым правилам.



Ранее сообщалось, что Международный Комитет Красного Креста не перестает вести переговоры с Россией для того, чтобы получить доступ на территорию следственного изолятора в Еленовке, но пока что прогресса в этом вопросе нет.

В ночь на 29 июля произошел удар по Еленовской колонии на подконтрольной группировке «ДНР» территории, в которой находились украинские военнопленные. Погибли порядка 50 человек, десятки ранены. Власти России и Украины обвинили друг друга в трагедии.



Генпрокурор Украины Андрей Костин, ссылаясь на предварительные выводы международных экспертов, заявил, что помещение Еленовской колонии, где держали украинских военнопленных, уничтожено не ракетами, а термобарическим оружием.



Минобороны РФ опубликовало списки погибших и раненых украинских военнопленных в Еленовке. Украинская сторона не может верифицировать эти данные.



3 августа генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о намерении запустить миссию, которая займется установлением фактов трагедии в Еленовке, где погибли украинские военнопленные.