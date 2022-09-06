Минуло 40 днів: Точна кількість загиблих в колонії в Оленівці — невідома

06 вересня 2022, 17:34

Минуло 40 днів: Точна кількість загиблих в колонії в Оленівці — невідома

До сьогодні невідома точна кількість загиблих та постраждалих в окупованій Оленівці. Про це на брифінгу заявила дружина полоненого «азовця», керівниця громадської організації «Жінки зі сталі» Наталія Зарицька.

«29 липня у таборі в Оленівці було здійснено жахливий терористичний акт. Саме в цій колонії був і мій чоловік. І мені невідомо, чи він живий. 40 днів — за цей час ми не отримали відповіді на жодне запитання: хто загинув, хто поранений, яка точна кількість жертв і постраждалих», — сказала вона.

За словами Зарицької, всупереч нормам міжнародного гуманітарного права, до українських військовополонених не було допущено представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. І родичі військовополонених більше не мають сил чути, що РФ блокує доступ до військовополонених.

«Той факт, що МКЧХ час від часу робить заяву, що не може дістатися до табору в Оленівці, нас просто вбиває», — наголосила вона.

Окупанти, за словами дружини бійця, демонструють свою безкарність та зневагу до загальноприйнятих правил.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста не перестає вести переговори з Росією для того, щоб отримати доступ на територію слідчого ізолятора в Оленівці, але поки що прогресу в цьому питанні немає.

У ніч на 29 липня стався удар по Оленівській колонії на підконтрольному угрупованні «ДНР» території, де знаходилися українські військовополонені. Загинули близько 50 людей, десятки поранено. Влада Росії та України звинуватила одна одну в трагедії.

Генпрокурор України Андрій Костін, посилаючись на попередні висновки міжнародних експертів, заявив, що приміщення Оленівської колонії, де тримали українських військовополонених, знищено не ракетами, а термобаричною зброєю.

Міноборони РФ опублікувало списки загиблих та поранених українських військовополонених в Оленівці. Українська сторона не може верифікувати ці дані.

3 серпня генсекретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про намір запустити місію, яка візьметься за встановлення фактів трагедії в Оленівці, де загинули українські військовополонені.

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