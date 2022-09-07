ВСУ підтвердили, що завдали по авіабазах окупантів у Криму ракетних ударів

По російських авіабазах в окупованому Криму ЗСУ завдали серію успішних ракетних ударів. Про це у спільній статті заявили генерал, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та генерал-лейтенант, перший заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Михайло Забродський.



Наголошується, що головною особливістю військового протистояння України та РФ є навіть не суттєва різниця у чисельності сил та засобів сторін на користь росіян. Визначальною є вирішальна диспропорція у можливостях.



«Найбільш показовим її втіленням є різниця у граничній досяжності засобів ураження. Якщо для ЗС РФ вона становить до 2000 км з урахуванням дальності польоту крилатих ракет повітряного базування, то для ЗС України фактично обмежена 100 км дальністю польоту ракет і глибини розташування стартових позицій застарілих ОТРК», — йдеться у матеріалі.



За такого стану, за словами Залужного та Забродського, війна може тривати роки. Позбавити противника такої істотної переваги неможливо одночасно.



«Але цілком можливо протиставити супротивникові свою здатність діяти так і на таку дальність. Йдеться, звичайно, про постачання партнерами України для ЗСУ систем озброєння чи певних найменувань боєприпасів з відповідною дальністю дії», — упевнені українські генерали.



За їхніми словами, маються на увазі не тільки й не стільки певні назви, такі як, наприклад, ракета MGM-140B ATACMS Block 1A для РСЗВ Himars. Має бути застосовано комплексний підхід до переоснащення артилерії, ракетних військ, тактичної авіації та Військово-морських сил ЗС України та інших складових.



Залужний та Забродський наголосили, що переконливим прикладом правильності такого підходу у поточному році є «успішні зусилля ЗС України щодо фізичного перенесення бойових дій на тимчасово окуповану територію АР Крим».



«Йдеться про серію успішних ракетних ударів по кримських авіабазах супротивника, насамперед — по аеродрому Сакі», — йдеться у матеріалі.

Раніше повідомлялося, що у Криму сталися вибухи в селищі Новофедорівка в районі військового аеродрому.



Аеродром «Сакі» в районі Новофедорівки — один із ключових для російської авіації у Криму. Там базується 43-й винищувальний авіаційний полк ВКС Росії, у складі якого переважно літаки Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М.



Також повідомлялося, що в районі військового аеродрому Бельбек 18 серпня під Севастополем було чути вибухи.