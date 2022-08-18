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В Крыму заявили о сбитом беспилотнике в районе военного аэродрома

18 августа 2022, 23:08

В Крыму заявили о сбитом беспилотнике в районе военного аэродрома

В районе военного аэродрома Бельбек под Севастополем были слышны взрывы. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Reuters со ссылкой на источники отмечает, что в районе аэродрома было слышно по меньшей мере четыре взрыва.

Назначенный РФ «губернатор Севастополя» Михаил Развожаев заявил, что средствами противовздушной обороны был сбит беспилотник.

«В районе аэропорта Бельбек средствами ПВО по предварительным данным был сбит беспилотный летательный аппарат», — написал он в своем телеграм-канале. 

По его словам, никаких повреждений нет и никто не пострадал.

Ранее сегодня вечером ПВО сработало и в Керчи.

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