Внаслідок обстрілу на Донеччині під завалами загинув рятувальник

У Бахмуті на Донеччині 16 вересня при виконанні службових обов'язків загинув пожежник-рятувальник. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Донецькій області.



Під час розбору завалів будинку в Бахмуті, зруйнованого російським авіаударом, відбувся повторний обстріл .



Снаряд потрапив у покрівлю будинку, внаслідок чого стався обвал. Під завалами опинився молодший сержант служби цивільного захисту Ілля Ахметгарєєв. Він отримав травми несумісні із життям.

Вночі російські окупанти обстрілювали населені пункти на лінії фронту у Покровському та Бахмутському районах Донецької області.



Під час обстрілу російськими силами Селідово поранено двох жінок і трьох чоловіків, всього за 20 хвилин було пошкоджено щонайменше 23 багатоповерхівки, дитсадок, три навчальні заклади, адміністративні будівлі.



Минулої доби на підконтрольній українській владі частині Донецької області через обстріл з боку російської армії загинули п'ять мирних жителів.