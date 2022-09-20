«Референдум» не зупинить ЗСУ та HIMARS: Кулеба та Подоляк відреагували на плани РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк відреагували на ініціативу РФ провести «референдуми» на окупованих російськими військами територіях України.



«Ані фейкові "референдуми", ані гібридна "мобілізація" нічого не змінять. Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території, і надалі звільнятиме їх, хоч би що там говорили в Росії», — наголосив Кулеба.



За словами Подоляка, росіяни вирішили «асиметрично відповісти на контрнаступ України».



«Вони вважають, що незаконний "референдум" зможе зупинити HIMARS та ЗСУ на шляху знищення окупантів на наших землях. Впевнені, що хочете витратити час, необхідний на організацію втечі, на нове шоу? Спробуйте… Буде цікаво…», — зазначив він.



Нагадаємо, очільник Офісу президента Андрій Єрмак ініціативу РФ провести «референдуми» на окупованих російськими військами територіях України назвав «наївним шантажем погрозами».



Раніше повідомлялося, що «ЛНР» та «ДНР» призначили «референдум» про входження до складу РФ на 23-27 вересня. Також окупанти хочуть провести «референдуми» у Херсонській та Запорізькій областях.



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