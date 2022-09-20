«ДНР» та «ЛНР» оголосили день «референдуму» вихідним. Школярів відправили на канікули

У школах на підконтрольній угрупуванню «ЛНР» території оголосили канікули через «референдум» про приєднання до РФ. Відповідне «розпорядження» підписав голова ЛНР Леонід Пасічник.



Канікули у загальноосвітніх установах встановили у період з 22 вересня по 28 вересня.



Крім того, 27 вересня «уряд ЛНР» вирішив зробити вихідним днем. Аналогічне рішення ухвалили й в «ДНР»: очільник угруповання Денис Пушилін підписав відповідний «указ»про оголошення 27 вересня вихідним. Також «ДНР» вирішила зробити вихідним 26 вересня.

Раніше повідомлялося, що «ЛНР» та «ДНР» призначили «референдуми» про входження до складу РФ на 23-27 вересня. Також окупанти хочуть провести «референдуми» у Херсонській та Запорізькій областях.



На плани РФ щодо проведення «референдумів» відреагували очільник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк. У Мінреінтеграції закликали українців на окупованих територіях не брати участь у жодних «референдумах».