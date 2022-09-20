«ДНР» та «ЛНР» оголосили день «референдуму» вихідним. Школярів відправили на канікули

20 вересня 2022, 20:17

«ДНР» та «ЛНР» оголосили день «референдуму» вихідним. Школярів відправили на канікули

У школах на підконтрольній угрупуванню «ЛНР» території оголосили канікули через «референдум» про приєднання до РФ. Відповідне «розпорядження» підписав голова ЛНР Леонід Пасічник.

Канікули у загальноосвітніх установах встановили у період з 22 вересня по 28 вересня.

Крім того, 27 вересня «уряд ЛНР» вирішив зробити вихідним днем. Аналогічне рішення ухвалили й в «ДНР»: очільник угруповання Денис Пушилін підписав відповідний «указ»про оголошення 27 вересня вихідним. Також «ДНР» вирішила зробити вихідним 26 вересня.

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Раніше повідомлялося, що «ЛНР» та «ДНР» призначили «референдуми» про входження до складу РФ на 23-27 вересня. Також окупанти хочуть провести «референдуми» у Херсонській та Запорізькій областях.

На плани РФ щодо проведення «референдумів» відреагували очільник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк. У Мінреінтеграції закликали українців на окупованих територіях не брати участь у жодних «референдумах».

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