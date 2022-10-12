В Лимане разоблачен депутат от «ОПЗЖ», который сотрудничал с оккупантами — СБУ

Разоблачен депутат от запрещенной партии «ОПЗЖ», а также еще два коллаборанта, сотрудничавшие с оккупантами в Лимане и Херсонской области. Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram.



В деоккупированном Лимане контрразведка СБУ задержала местную жительницу, которая добровольно согласилась сотрудничать с российскими оккупантами.



«Установлено, что после начала полномасштабного вторжения она призывала людей поддержать захватчиков. За это оккупанты предложили ей возглавить так называемое "управление труда и соцзащиты населения" во временно захваченном городе. Также она помогала агрессорам собирать учредительные данные на участников АТО, проживавших на территории города», — говорится в сообщении ведомства.



По данным спецслужбы, задержанная «призывала людей поддержать захватчиков», за что российские оккупанты предложили ей возглавить так называемое «правление труда и соцзащиты населения» во временно захваченном Лимане. Кроме того, женщина помогала представителям РФ в сборе учредительных данных на участников АТО, проживавших на территории города.



Еще один человек задержан в деоккупированном Нововоскресенском Херсонской области, сообщает СБУ.



«Задержанным оказался руководитель местной оккупационной администрации. Злоумышленник агитировал в поддержку захватчиков, пытался заставить поселковых педагогов сотрудничать с ними, а также "сдавал" украинских активистов, в том числе участников движения сопротивления», — уточнили в ведомстве.



Также СБУ задокументировала коллаборационную деятельность так называемого «первого заместителя военно-гражданской администрации» временно оккупированного города Олешки Херсонской области. Известно, что ранее он был депутатом местного совета от запрещенной партии «ОПЗЖ», но после захвата части региона присоединился к оккупантам.



«Он помогает им в материально-техническом обеспечении, в частности, поставлял оргтехнику в оккупационную администрацию. Также он подписывает незаконные поручения по выполнению московских указаний в захваченном городе», — сказано в сообщении СБУ.

Депутату Мариупольского городского совета от партии ОПЗЖ, который занял должность заместителя главы оккупационной администрации, объявлено о подозрении в госимене, совершенной в условиях военного положения.



Государственное бюро расследований задержало коллаборанта, возглавлявшего «полицейский участок» оккупационной власти в Балаклее.



По материалам Государственного бюро расследований о подозрении в государственной измене уведомлен народный депутат Украины Ренат Кузьмин.