У Лимані викрито депутата від «ОПЗЖ», який співпрацював з окупантами — СБУ

Викрито депутата від забороненої партії «ОПЗЖ», а також ще двох колаборантів, які співпрацювали з окупантами в Лимані та Херсонській області. Про це повідомляє Служба безпеки України у Telegram.



У деокупованому Лимані контррозвідка СБУ затримала місцеву мешканку, яка добровільно погодилася співпрацювати із російськими окупантами.



«Встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення вона закликала людей підтримати загарбників. За це окупанти запропонували їй очолити так зване «управление труда и соцзащиты населения» в тимчасово захопленому місті. Також вона допомагала агресорам збирати установчі дані на учасників АТО, які проживали на території міста», — йдеться у повідомленні відомства.



За даними спецслужби, затримана «закликала людей підтримати загарбників», за що російські окупанти запропонували їй очолити так зване «правління праці та соцзахисту населення» у тимчасово захопленому Лимані. Крім того, жінка допомагала представникам РФ у зборі установчих даних на учасників АТО, які мешкали на території міста.



Ще одну людину затримано в деокупованому Нововоскресенському Херсонській області, повідомляє СБУ.



«Затриманим виявився керівник місцевої окупаційної адміністрації. Зловмисник агітував за підтримку загарбників, намагався змусити селищних освітян співпрацювати з ними, а також «здавав» українських активістів, зокрема учасників руху спротиву», - уточнили у відомстві.



Також СБУ задокументувала колабораційну діяльність так званого першого заступника військово-цивільної адміністрації тимчасово окупованого міста Олешки Херсонської області. Відомо, що раніше він був депутатом місцевої ради від забороненої партії «ОПЗЖ», але після захоплення частини регіону приєднався до окупантів.



«Він допомагає їм у матеріально-технічному забезпеченні, зокрема постачав оргтехніку до окупаційної адміністрації. Також він підписує незаконні доручення щодо виконання московських вказівок у захопленому місті», - сказано в повідомленні СБУ.

Депутат Маріупольської міської ради від партії «ОПЗЖ», який обійняв посаду заступника голови окупаційної адміністрації, оголошено про підозру в держімені, вчиненій в умовах військового стану.



Державне бюро розслідувань затримало колаборанта, який очолював «поліцейську дільницю» окупаційної влади у Балаклії.



За матеріалами Державного бюро розслідувань про підозру у державній зраді повідомлено народного депутата України Рената Кузьміна.