РФ пока не собирается применять «‎грязную бомбу»‎ — Пентагон

Представители американской стороны в данный момент не видят признаки, указывающие на то, что Россия готовит провокацию с применением «‎грязной бомбы»‎, в создании которой она обвиняет Украину. Об этом рассказал глава министерства обороны США Ллойд Остин на брифинге, в рамках которого была представлена национальная стратегия обороны США.



«‎Мы не видели ничего, что бы указывало на то, что Путин принял решение о применении "грязной бомбы". Также мы не видели никаких признаков, что такое планирует Украина. На самом же деле украинские власти заявили нам, что такого в их планах нет»‎, — сказал Остин.



По словам главы Пентагона, американской стороне важно говорить ‎и с союзниками, и с противниками‎, что позволит «уменьшить ‎градус опасной риторики»‎, а также поддерживать каналы связи.

23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал коллегам из Франции и Турции о якобы готовящихся «провокациях» Украины с использованием «грязной бомбы». На следующий день министры иностранных дел США, Франции и Великобритании выступили с совместным заявлением, в котором прокомментировали прозвучавшие со стороны РФ обвинения в том, что Украина якобы готовится к применению «грязной бомбы».



26 октября Шойгу связался с министрами обороны Индии Раджнатхом Сингхом и Китая Вэй Фэнхе и рассказал им о «грязной бомбе». В тот же день о «‎грязной бомбе»‎ рассказал лично Путин. Накануне Совет безопасности ООН прошло закрытое заседание по запросу России, где рассматривал обвинения в адрес Украины в создании «грязной бомбы». Заместитель посла Великобритании в ООН Джеймс Кариуки заявил после заседания Совбеза, что его участники «не увидели и не услышали никаких новых доказательств», подтверждающих «явно лживые обвинения России».