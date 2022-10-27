РФ поки що не збирається застосовувати «брудну бомбу» — Пентагон

Представники американської сторони в даний момент не бачать ознаки, що вказують на те, що Росія готує провокацію із застосуванням «брудної бомби», у створенні якої вона звинувачує Україну. Про це розповів глава міністерства оборони США Ллойд Остін на брифінгу, в рамках якого було представлено національну стратегію оборони США.



«Ми не бачили нічого, що б вказувало на те, що Путін ухвалив рішення про застосування "брудної бомби". Також ми не бачили жодних ознак, що таке планує Україна. Насправді ж українська влада заявила нам, що такого в їхніх планах немає», — сказав Остін.



За словами глави Пентагону, американській стороні важливо говорити і з союзниками, і з противниками, що дозволить «зменшити градус небезпечної риторики», а також підтримувати канали зв'язку.

23 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу розповів колегам із Франції та Туреччини про «провокації» України, які нібито готуються, з використанням «брудної бомби». Наступного дня міністри закордонних справ США, Франції та Великобританії виступили із спільною заявою, в якій прокоментували звинувачення, що прозвучали з боку РФ, в тому, що Україна нібито готується до застосування «брудної бомби».



26 жовтня Шойгу зв'язався з міністрами оборони Індії Раджнатхом Сінгхом та Китаю Вей Фенхе та розповів їм про «брудну бомбу». Того ж дня про «брудну бомбу» розповів особисто Путін. Напередодні Рада безпеки ООН провела закрите засідання на запит Росії, де розглядала звинувачення на адресу України у створенні «брудної бомби». Заступник посла Великобританії в ООН Джеймс Каріукі заявив після засідання Ради безпеки, що його учасники «не побачили і не почули жодних нових доказів», що підтверджують «явно брехливі звинувачення Росії».