Известны имена почти 9 тысяч российских военных, погибших в Украине — расследование

Установлены имена 8712 российских военных, погибших на войне, которую развязала Россия против Украины. Об этом сообщается в совместном расследовании «Русской службы ‎ВВС» и «‎Медиазоны»‎‎.



Используя открытые источники (сообщения в СМИ, посты в соцсетях и заявления чиновников), журналисты установили, что по состоянию на 11 ноября в Украине погибли 8712 военных из России — их имена установлены.



По информации расследователей, в Украине погибли минимум 163 мобилизованных россиянина, еще 35 — умерли в России из-за проблем с сердцем, вследствие несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем.



Сообщается, что по состоянию на 11 ноября максимальное число погибших из Краснодарского края — 365 человек. Дагестан занял второе место — 338 погибших, следом за ни идет Бурятия – 332 человека. При этом известно лишь о 29 погибших из Москвы.



Журналисты также подсчитали потери среди так называемых элитных военных специалистов РФ: ВДВ — 1295 человек, морская пехота — 427, росгвардейцы — 352, спецназ ГРУ — 233, военные пилоты — 96, ФСБ и ФСО — 32.



Из 8712 установленных военных из РФ, погибших в Украине, 1278 человек — офицеры. Среди погибших также есть четыре генерала и 44 полковника.



Кроме того, авторы расследования узнали имена 47 заключенных, которые отправились воевать в составе российских частных военных компаний и военизированных подразделений. По данным журналистов, всего на войну в Украине завербовано по меньшей мере 20 тысяч заключенных. Напомним, что российская ЧВК «Вагнер», принадлежащая бизнесмену Евгению Пригожину, начала вербовать на войну с Украиной заключенных с такими серьезными заболеваниями, как ВИЧ и гепатит С.



Журналисты уточняют, что по состоянию на 11 ноября группировка «‎ДНР»‎ признала гибель 3746 человек, воевавших на стороне России. Группировка «‎ЛНР»‎ о своих потерях умалчивает, но согласно информации из открытых источников, число погибших может превышать 1000 человек.



Кроме того, авторы расследования нашли минимум четыре тысячи сообщений и постов жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые ищут своих родственников, отправленных на войну. Некоторые из тех, кого родственники разыскивали в первые месяцы полномасштабной войны России против Украины, оказались убиты.

Президент Владимир Зеленский заявил, что потери России в войне против Украины в 10 раз превышают потери украинской армии.



За время полномасштабного вторжения России в Украину были убиты и ранены «более 100 тысяч российских военнослужащих». И Силы обороны, «вероятно», понесли сопоставимые потери. Такое предположение озвучил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли



Около 400 российских оккупантов были уничтожены в Украине за минувшие сутки, сообщалось 23 октября. Вооруженные силы Украины ликвидировали 490 оккупантов за минувшие сутки, сообщалось 5 ноября.