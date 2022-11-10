«Вероятно, по 100 тысяч человек»: Потери ВСУ и оккупантов сопоставимы, заявили в Пентагоне

За время полномасштабного вторжения России в Украину были убиты и ранены «более 100 тысяч российских военнослужащих». И Силы обороны, «вероятно», понесли сопоставимые потери. Такое предположение озвучил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, передает Reuters.



«Речь идет о числе убитых и раненых российских военных на уровне, который значительно превышает 100 тысяч. Вероятно, то же самое и с украинской стороны», — сказал генерал, не уточняя, откуда у него такие цифры.



Также, по словам Милли, из-за российской агрессии погибли «около 40 тысяч» мирных граждан Украины.



Отвечая на вопрос о перспективах дипломатического урегулирования, Милли отметил, что ранний отказ от переговоров во время Первой мировой войны «усугубил человеческие страдания и привел к еще миллионам жертв». Он призвал «вести переговоры» и «ловить момент».



Отметим, что точных данных о потерях Сил обороны нет в открытом доступе. До конца войны эта информация засекречена.

Напомним, 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что Донецкая область по-прежнему остается эпицентром наибольшего безумия оккупантов, которые гибнут там сотнями каждый день.



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