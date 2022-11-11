Відомі імена майже 9 тисяч російських військових, які загинули в Україні — розслідування

11 листопада 2022, 22:34

Відомі імена майже 9 тисяч російських військових, які загинули в Україні — розслідування

Встановлено імена 8712 російських військових, що загинули на війні, яку розв'язала Росія проти України. Про це повідомляється в спільному розслідуванні «Російської служби ВВС» та «Медіазони».

Використовуючи відкриті джерела (повідомлення у ЗМІ, пости у соцмережах та заяви чиновників), журналісти встановили, що станом на 11 листопада в Україні загинуло 8712 військових із Росії — їхні імена встановлені.

За інформацією розслідувачів, в Україні загинули щонайменше 163 мобілізованих росіянин, ще 35 — померли в Росії через проблеми з серцем, внаслідок нещасних випадків або через зловживання алкоголем.

Повідомляється, що станом на 11 листопада максимальна кількість загиблих із Краснодарського краю — 365 осіб. Дагестан посів друге місце — 338 загиблих, слідом за ним йде Бурятія — 332 людини. При цьому відомо лише про 29 загиблих із Москви.

Журналісти також підрахували втрати серед так званих елітних військових фахівців РФ: ВДВ – 1295 осіб, морська піхота — 427, росгвардійці — 352, спецназ ГРУ — 233, військові пілоти — 96, Федеральна служба безпеки та Федеральна служба охорони — 32.

З 8712 встановлених військових із РФ, які загинули в Україні, 1278 осіб — офіцери. Серед загиблих також є чотири генерали та 44 полковники.

Крім того, автори розслідування дізналися імена 47 ув'язнених, які вирушили воювати у складі російських приватних військових компаній та воєнізованих підрозділів. За даними журналістів, всього на війну в Україні завербовано щонайменше 20 тисяч в'язнів. Нагадаємо, що російська ПВК «Вагнер», яка належить бізнесмену Євгену Пригожину, почала вербувати на війну з Україною ув'язнених із такими серйозними захворюваннями, як ВІЛ та гепатит С.

Журналісти уточнюють, що станом на 11 листопада угруповання «ДНР» визнало загибель 3746 осіб, які воювали на боці Росії. Угруповання «ЛНР» про свої втрати мовчить, але згідно з інформацією з відкритих джерел, кількість загиблих може перевищувати тиячу осіб.

Крім того, автори розслідування знайшли щонайменше чотири тисячі повідомлень та постів мешканців окупованих територій Донецької та Луганської областей, які шукають своїх родичів, відправлених на війну. Дехто з тих, кого родичі розшукували у перші місяці повномасштабної війни Росії проти України, виявилися вбитими.

Президент Володимир Зеленський заявив, що втрати Росії у війні проти України в 10 разів перевищують втрати української армії.

За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну було вбито та поранено «понад 100 тисяч російських військовослужбовців». І Сили оборони, ймовірно, зазнали порівняльних втрат. Таке припущення озвучив голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі

Близько 400 російських окупантів було знищено в Україні минулої доби, повідомлялося 23 жовтня. Збройні сили України ліквідували 490 окупантів минулої доби, повідомлялося 5 листопада.

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