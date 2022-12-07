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«ДНР»: 16 человек погибли во время столкновения военного грузовика РФ с микроавтобусом

Обновлено
07 декабря 2022, 08:48

«ДНР»: 16 человек погибли во время столкновения военного грузовика РФ с микроавтобусом

ДТП в Шахтерском районе. Фото: соцсети ДТП в Шахтерском районе. Фото: соцсети

Шестнадцать человек погибши, еще трое пострадали в результате столкновения российского военного грузовика и микроавтобуса в подконтрольном России Шахтерском районе Донецкой области. Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на «экстренные службы ДНР».

«На автодороге Шахтерск — Торез произошло столкновение грузового автомобиля, перевозившего военнослужащих, с микроавтобусом. Погибли 16 человек, трое пострадавших госпитализированы», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что среди погибших водитель грузовика. На месте аварии работают оперативные службы, которые выясняют обстоятельства происшествия.

Позже глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что среди 16 погибших в ДТП были воевавшие на стороне России.

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