«ДНР»: 16 людей загинули під час зіткнення військової вантажівки РФ з мікроавтобусом

ДТП у Шахтарському районі. Фото: соцмережі

Шістнадцять людей загинули, ще троє постраждали внаслідок зіткнення російської військової вантажівки та мікроавтобуса в підконтрольному Росії Шахтарському районі Донецької області. Про це повідомляє російське агентство ТАСС із посиланням на «екстренні служби ДНР».



«На автодорозі Шахтарськ — Торез сталося зіткнення вантажного автомобіля, який перевозив військовослужбовців, із мікроавтобусом. Загинули 16 людей, трьох постраждалих госпіталізовано», — сказав співрозмовник агентства.



Він уточнив, що серед загиблих водій вантажівки. На місці аварії працюють оперативні служби, які з'ясовують обставини події.



Пізніше голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив, що серед 16 загиблих у ДТП були воїни на боці Росії.



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