«Різдвяне перемир'я» Путіна на Луганщині: працює артилерія, місцеві жителі сидять у підвалах

Російські війська продовжують обстріл Луганської області, незважаючи на так зване «різдвяне перемир'я», оголошене Росією, яке мало розпочатися 6 січня о 12:00 і закінчитися о 00:00 7 січня. Про це розповів у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



За його словами, 6 січня з 12:00 до 15:00 окупанти били з артилерії 14 разів, тричі намагалися штурмувати один з українських населених пунктів.



Гайдай також зазначив, що мирні мешканці деокупованих сіл Луганщини змушені сидіти у підвалах.

Вранці 5 січня глава Російської православної церкви Кирило Гундяєв закликав встановити «різдвяне перемир'я». Михайло Подоляк назвав пропозицію Росії «цинічною пасткою».



Увечері 5 січня російський президент Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню на Різдво — з 12:00 6 січня до 00:00 7 січня. Також він закликав Україну до тимчасового перемир'я.



У той же день секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов сказав, що переговорів з Росією про «різдвяне перемир'я» не буде.



Глава угрупування «ДНР» Денис Пушилін не згодний з рішенням президента Росії Володимира Путіна про «різдвяне перемир'я». Коментуючи доручення Путіна міністру оборони РФ Сергію Шойгу ввести режим припинення вогню на Різдво, Пушилін заявив, що російські війська і бойовики у складі цих військ «відповідатимуть на провокації противника».