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«Різдвяне перемир'я» Путіна на Луганщині: працює артилерія, місцеві жителі сидять у підвалах

06 січня 2023, 18:43

«Різдвяне перемир'я» Путіна на Луганщині: працює артилерія, місцеві жителі сидять у підвалах

Російські війська продовжують обстріл Луганської області, незважаючи на так зване «різдвяне перемир'я», оголошене Росією, яке мало розпочатися 6 січня о 12:00 і закінчитися о 00:00 7 січня. Про це розповів у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, 6 січня з 12:00 до 15:00 окупанти били з артилерії 14 разів, тричі намагалися штурмувати один з українських населених пунктів.

Гайдай також зазначив, що мирні мешканці деокупованих сіл Луганщини змушені сидіти у підвалах.

Вранці 5 січня глава Російської православної церкви Кирило Гундяєв закликав встановити «різдвяне перемир'я». Михайло Подоляк назвав пропозицію Росії «цинічною пасткою».

Увечері 5 січня російський президент Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню на Різдво — з 12:00 6 січня до 00:00 7 січня. Також він закликав Україну до тимчасового перемир'я.

У той же день секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов сказав, що переговорів з Росією про «різдвяне перемир'я» не буде.

Глава угрупування «ДНР» Денис Пушилін не згодний з рішенням президента Росії Володимира Путіна про «різдвяне перемир'я». Коментуючи доручення Путіна міністру оборони РФ Сергію Шойгу ввести режим припинення вогню на Різдво, Пушилін заявив, що російські війська і бойовики у складі цих військ «відповідатимуть на провокації противника».

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