В Совбезе РФ опять пригрозили миру ядерной войной

Проигрыш ядерного государства в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.



Таким образом он прокомментировал грядущее заседание в формате Рамштайн и проходящий в Давосе форум, где, как написал Медведев, западные политики говорили о необходимости проигрыша РФ для наступления мира.

«И ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба», - заявил Медведев.

Ранее Politico со ссылкой на трех американских чиновников сообщило, что в новый пакет помощи для Украины от США, вероятно, войдут ракеты GLSDB, которые могут поражать цели на расстоянии более 150 километров. Ожидается, что Штаты объявят про новый пакет помощи во время заседания контактной группы по обороне Украины 20 января, более известной как встреча в формате Рамштайн.



12 ноября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев угрожал тем, что российская армия может применить против Украины «весь арсенал возможных средств поражения».