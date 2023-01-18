В новый пакет помощи США Украине войдут ракеты GLSDB с дальностью более 150 км — Politico

В новый пакет помощи для Украины от США, вероятно, войдут ракеты GLSDB, которые могут поражать цели на расстоянии более 150 километров. Об этом пишет Politico со ссылкой на трех американских чиновников.



Бомбы GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) можно использовать с пусковых установок HIMARS и M270.



Кроме того, в военный пакет помощи, скорее всего, войдут бронемашины семейства Stryker.



При этом США пока не планируют передавать танки Abrams.

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Ожидается, что Штаты объявят про новый пакет помощи во время заседания контактной группы по обороне Украины 20 января, более известной как встреча в формате Рамштайн.



Сейчас список вооружения еще окончательно не принят и может быть изменен в течение недели. В частности, по данным Politico, оборонный пакет будет включать боеприпасы, артиллерию и бронетранспорт.