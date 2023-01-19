У Раді безпеки РФ знову пригрозили світові ядерною війною

Програш ядерної держави у звичайній війні може спровокувати початок ядерної війни. Про це написав заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.



Таким чином він прокоментував майбутнє засідання у форматі Рамштайн і форум, що проходить у Давосі, де, як написав Медведєв, західні політики говорили про необхідність програшу РФ для досягнення миру.

«І жодному з убогих не спадає на думку зробити наступний із цього елементарний висновок: програш ядерної держави у звичайній війні може спровокувати початок війни ядерної. Ядерні держави не програвали великих конфліктів, від яких залежить їхня доля», - написав Медведєв.

Раніше Politico з посиланням на трьох американських чиновників повідомило, що в новий пакет допомоги для України від США, ймовірно, увійдуть ракети GLSDB, які можуть вражати цілі на відстані понад 150 кілометрів. Очікується, що Штати оголосять про новий пакет допомоги під час засідання контактної групи з оборони України 20 січня, більш відомої як зустріч у форматі Рамштайн.



12 листопада заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв погрожував тим, що російська армія може застосувати проти України «весь арсенал можливих засобів поразки».