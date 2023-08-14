Донецк, Луганск и не только: Главные события 14 августа

Общество



Власти России отказались от восстановления аэропорта в оккупированном Мариуполе в ближайшие два года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Донецкий аэропорт планируют «привести в порядок» после окончания боевых действий.



Уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова продолжает оправдывать депортацию украинских детей, называя этот процесс спасением. Она даже составила свой так называемый список фейков, которые, по ее словам, распространяет Киев. При этом дезинформацией занимается как раз Львова-Белова. Почему? Разбираемся в этом видео.



Права человека



Так называемы «верховный суд» группировки «ДНР» приговорил к 25 годам колонии строгого режима 24-летнего стрелка 12 бригады оперативного назначения отдельного отряда специального назначения полка «Азов» Андрея Богдана. Его обвиняют в убийстве боевика «ДНР» в Мариуполе.



Боевые действия



В ночь на понедельник российские оккупанты трижды атаковали Одесскую область. Сгорел супермаркет, повреждены производственные здания Одесского национального академического театра оперы и балета и около 30 памятников культурного наследия. Ранения получили три человека.



Два человека погибли в результате обстрела пограничной Казачьей Лопани Харьковского района, еще четыре ранены, двое — в тяжелом состоянии.



Украинские войска ведут наступление на мелитопольском и бердянском направлениях, и продвигаются возле поселка Урожайное в Донецкой области, сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр.



Три человека пострадали в результате обстрела села Кременец и Куйбышевского района Донецка.



Силы обороны нанесли удар по командному пункту российских оккупантов в селе Юрьевка в районе Мариуполя. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил о погибших среди оккупантов. В так называемом «СЦКК ДНР» заявили о ранении мальчика 2017 года рождения в селе Юрьевка.



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