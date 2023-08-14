Обстрел Харьковщины: в Казачьей Лопане ранено четыре человека, два погибли

Два человека погибли в результате обстрела пограничной Казачьей Лопани Харьковского района, еще четыре ранены, двое — в тяжелом состоянии. Об этом сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.



«Около полудня российские террористы снова обстреляли из танков Казачью Лопань… К сожалению, 45-летний мужчина погиб на месте (ранее ОВА сообщала о гибели 50-летнего мужчины и ранениях еще двоих), еще трое мужчин получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии, еще один — работник администрации Козачелопанского округа — в состоянии средней тяжести, его жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.



Он отметил, что контузию получила пенсионерка, ее госпитализировали в одну из больниц Харькова.



Задоренко проинформировал, что оккупанты совершили хаотичный обстрел гражданской инфраструктуры в центре поселка, где в это время находились многие гражданские. В результате обстрелов повреждено здание администрации Козачелопанского округа, хозяйственные постройки и магазины.



Задоренко призвал всех жителей Казачьей Лопани и окрестных населенных пунктов по возможности уехать для сохранения собственных жизней.