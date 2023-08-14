Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 14 серпня

14 серпня 2023, 23:37

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 14 серпня

Суспільство

 Влада Росії відмовилася від відновлення аеропорту в окупованому Маріуполі в найближчі два роки, повідомив віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін. Донецький аеропорт планують «упорядкувати» після закінчення бойових дій.

Уповноважена з прав дитини за президента РФ Марія Львова-Бєлова продовжує виправдовувати депортацію українських дітей, називаючи цей процес порятунком. Вона навіть склала свій так званий список фейків, які, за її словами, розповсюджує Київ. При цьому дезінформацією займається саме Львова-Бєлова. Чому? Розбираємось у цьому відео .

Права людини

 Так звані «верховний суд» угруповання «ДНР» засудив до 25 років колонії суворого режиму 24-річного стрільця 12-ї бригади оперативного призначення окремого загону спеціального призначення полку «Азов» Андрія Богдана. Його звинувачують у вбивстві бойовика «ДНР» у Маріуполі.

Бойові дії

 У ніч проти понеділка російські окупанти тричі атакували Одеську область. Троє людей отримали поранення. Згорів супермаркет, пошкоджено виробничі будівлі Одеського національного академічного театру опери та балету та близько 30 пам'яток культурної спадщини.

Двоє людей загинули внаслідок обстрілу прикордонної Козачої Лопані Харківського району, ще четверо поранено, двоє — у тяжкому стані.

Українські війська ведуть наступ на мелітопольському та бердянському напрямах, і просуваються біля селища Урожайне на Донеччині, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Троє людей постраждали внаслідок обстрілу села Кременець та Куйбишевського району Донецька.

Сили оборони завдали удару по командному пункту російських окупантів у селі Юріївка в районі Маріуполя. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив про загиблих серед окупантів. У так званому «СЦКК ДНР» заявили про поранення хлопчика 2017 року народження у Юріївці.

Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

 Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію в розсилці від журналіста Олексія Мацукі.

ТЕГИ

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:37
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 14 серпня
19:00
«Суд ДНР» засудив полоненого «азовця» до 25 років колонії
18:32
«ДНР»: Під час обстрілу Донецька та села Кременець постраждали троє людей
12:47
Росія відмовилася відновлювати аеропорт Маріуполя найближчими роками
23:04
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 13 серпня
20:08
Жителя окупованої Луганщини за роботу у «МНС ЛНР» заочно засудили до 13 років ув'язнення
19:06
«ДНР»: Чоловік загинув під час обстрілу Донецька, поранено жінку
17:24
«ДНР»: Двоє людей поранено ранковим обстрілом Горлівки
23:54
У Росії показали новий підручник історії: що написано про війну з Україною ►
23:41
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 12 серпня
22:10
У СБУ розповіли подробиці нічної атаки дронів у Криму — ЗМІ
15:48
В окупованій Макіївці обстріляно полігон ТПВ, поранено чоловіка
12:24
Студентів залучать до будівництва драматичного театру в окупованому Маріуполі
00:18
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 11 серпня
21:00
«ДНР»: Під час обстрілу Донецька постраждав ще один мирний житель
18:30
Шестеро людей постраждали під час ДТП в окупованому Маріуполі
17:21
«ДНР»: За тиждень через обстріл загинули 11 людей, у тому числі одна дитина
14:57
«ДНР»: Під час обстрілу Донецька постраждав мирний житель
23:32
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 10 серпня
22:00
У Донецьку більше не буде «МВС ДНР»
усі новини
23:37
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 14 серпня
21:00
Представник судноплавної компанії розповів про огляд росіянами судна у Чорному морі
20:11
Зеленський побував на командних пунктах кількох бригад у районі Соледара
19:45
Норвегія надасть Україні системи для боротьби з безпілотниками
19:00
«Суд ДНР» засудив полоненого «азовця» до 25 років колонії
18:32
«ДНР»: Під час обстрілу Донецька та села Кременець постраждали троє людей
18:03
США оголосили про виділення 200 млн доларів допомоги Україні
16:47
Удар по Юріївці під Маріуполем: у ЗСУ говорять про ураження командного пункту військ РФ (оновлено)
16:00
СБУ встановила 15 колабораціоністів, які готують вибори на окупованій Луганщині
15:13
Обстріл Харківщини: у Козачій Лопані поранено чотирьох людей, двоє загинули
14:43
Колишнього генерал-майора СБУ Шайтанова засуджено до 12 років в'язниці за держзраду
14:03
Через обстріл знеструмлено понад 400 населених пунктів у семи областях – Міненерго
13:17
«Здавала» позиції ЗСУ. Мешканку Донбасу засудили до 12 років в'язниці
12:47
Росія відмовилася відновлювати аеропорт Маріуполя найближчими роками
11:52
ЗСУ мають успіх в Урожайному Донецької області
10:38
Українська ППО збила російський вертоліт «Алігатор»
09:52
Біля Бахмута ситуація залишається складною
09:47
Сили ППО знищили 15 дронів та 8 ракет. В Одесі спалахнули пожежі через уламки
09:03
Жителів Торецька та Сіверська на Донеччині поранено внаслідок обстрілів
23:04
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 13 серпня
усі новини
ВІДЕО
В Одесі згорів супермаркет через повітряну атаку. Фото: Сили ППО знищили 15 дронів та 8 ракет. В Одесі спалахнули пожежі через уламки
14 серпня, 09:47
У Росії показали новий підручник історії: що написано про війну з Україною ► У Росії показали новий підручник історії: що написано про війну з Україною ►
12 серпня, 23:54
Вибух безпілотника у Москві. Кадр з відео У центрі Москви збито безпілотник
11 серпня, 11:18
Їх записали до «іноагентів»: Максакова, Апахонич, Беньяш — особисті історії Їх записали до «іноагентів»: Максакова, Апахонич, Беньяш — особисті історії
10 серпня, 18:40
У Сергієво-Посаді РФ горить завод Міноборони РФ, є постраждалі. Фото: Російські ЗМІ У Підмосков'ї стався вибух на заводі, який виготовляє військове обладнання
09 серпня, 11:21
Міст у районі Генічеська. Фото: ТАСС Завдано ударів по мостах біля Генічеська та Чонгара
06 серпня, 17:40
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама