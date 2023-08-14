Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 14 серпня

Суспільство



Влада Росії відмовилася від відновлення аеропорту в окупованому Маріуполі в найближчі два роки, повідомив віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін. Донецький аеропорт планують «упорядкувати» після закінчення бойових дій.



Уповноважена з прав дитини за президента РФ Марія Львова-Бєлова продовжує виправдовувати депортацію українських дітей, називаючи цей процес порятунком. Вона навіть склала свій так званий список фейків, які, за її словами, розповсюджує Київ. При цьому дезінформацією займається саме Львова-Бєлова. Чому? Розбираємось у цьому відео .



Права людини



Так звані «верховний суд» угруповання «ДНР» засудив до 25 років колонії суворого режиму 24-річного стрільця 12-ї бригади оперативного призначення окремого загону спеціального призначення полку «Азов» Андрія Богдана. Його звинувачують у вбивстві бойовика «ДНР» у Маріуполі.



Бойові дії



У ніч проти понеділка російські окупанти тричі атакували Одеську область. Троє людей отримали поранення. Згорів супермаркет, пошкоджено виробничі будівлі Одеського національного академічного театру опери та балету та близько 30 пам'яток культурної спадщини.



Двоє людей загинули внаслідок обстрілу прикордонної Козачої Лопані Харківського району, ще четверо поранено, двоє — у тяжкому стані.



Українські війська ведуть наступ на мелітопольському та бердянському напрямах, і просуваються біля селища Урожайне на Донеччині, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.



Троє людей постраждали внаслідок обстрілу села Кременець та Куйбишевського району Донецька.



Сили оборони завдали удару по командному пункту російських окупантів у селі Юріївка в районі Маріуполя. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив про загиблих серед окупантів. У так званому «СЦКК ДНР» заявили про поранення хлопчика 2017 року народження у Юріївці.



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