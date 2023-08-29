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Донецк, Луганск и не только: Главные события 29 августа

29 августа 2023, 23:13

Донецк, Луганск и не только: Главные события 29 августа

Политика

С 8 по 10 сентября оккупанты будут проводить «выборы» в местные «парламенты» на захваченных территориях Украины. В депутаты российские партии выдвинули домохозяек, серийных кандидатов, которые чаще всего проигрывали, и участников войны.

Общество

Через полтора месяца после выхода первой части расследования о бизнесе олимпийского чемпиона и Героя Украины Сергея Бубки, журналисты нашли новые контракты его фирмы «Монблан», которая продает топливо казначейству группировки «ДНР».

В захваченном войсками РФ Донецке был замечен Александр Клименко — министр доходов и сборов при президентстве Виктора Януковича.  В конце февраля 2014-го года он поспешно выехал из Украины. Клименко находится в розыске украинских спецслужб. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и хищении бюджетных средств. Более пяти лет о Клименко ничего не было слышно. И вот в августе он появился в сюжете донецкого телеканала. Клименко называют главным акционером группы «Родина», куда входит шахта «Горняк-95».

На подконтрольной России территории Луганской области уже почти полгода, как отключен мобильный интернет. Решение о приостановлении работы мобильного интернета по-прежнему остается в силе, сообщает «министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций» группировки «ЛНР» Андрей Ершов. Мобильный интернет группировка «ЛНР» отключила еще в начале февраля. Глава «ЛНР» Леонид Пасечник признал, что его специально отключили из-за боевых действий.

Права человека

Так называемый «верховный суд» группировки «ЛНР» приговорил к 15 годам лишения свободы военнослужащего полка Нацгвардии Украины Дмитрия Лигушу и военнослужащего 24-й механизированной бригады ВСУ Александра Новика.

Оккупанты задержали жителя Донецка по обвинению в «вербовке в террористические структуры» на Ближнем Востоке.

Украинскому политзаключенному, жителю Донецка Александра Погорелова и главному обвиняемому в покушении на главу так называемой группировки «ДНР» Александра Захарченко, вменяется также убийство полевого командира Арсена Павлова, известного под позывным «Моторола». Проблема в том, что к этому событию Погорелов уже десять месяцев находился за решеткой.

Боевые действия

Во временно оккупированном Донецке подготовят дополнительные военные госпитали, где будут размещены российские военные.

Сине-желтый флаг подняли украинские военные на левом берегу Днепра на Херсонщине. А именно в районе Антоновского моста. Речь идет о поселке Дачи, расположенном между Антоновкой и Олешками. В течение августа украинская аэроразведка нарастила усилия, поэтому для россиян находиться возле Днепра стало смертельно опасным. Поднятие флага Украины в Дачах свидетельствует о наличии там украинского гарнизона, которому удалось закрепиться.

Три мирных жителя Горловки погибли в результате обстрела. Изначально была информация о двух раненых, которые впоследствии скончались до приезда медиков, затем — еще об одном погибшем гражданском.

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