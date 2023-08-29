Россияне развернут дополнительные госпитали в Донецке — Генштаб

Во временно оккупированном Донецке подготовят дополнительные военные госпитали, где будут размещены российские военные. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

«В Донецке в российскую оккупационную администрацию поступило указание о развертывании дополнительных военных госпиталей под размещение раненых российских оккупантов, которых в большом количестве доставляют в город», — говорится в сообщении.

Также под больницы должны передать офисные здания, а также помещения управления предприятий.

В Генштабе отметили, что в течение прошлой недели во временно оккупированный Донецк прибыли недавно мобилизованные россияне, большинство из которых бывшие трудовые мигранты, которые в свое время приезжали на заработки и имели неосторожность получить российские паспорта.

По словам самих мигрантов, они мобилизованы фактически насильно. Расселение происходит по домам, где нет хозяев.

Напомним, во временно захваченных территориях оккупанты размещают военных в помещениях действующих учебных заведений, прикрываясь детьми.