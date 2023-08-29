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Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 29 серпня

29 серпня 2023, 23:13

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 29 серпня

Політика

 З 8 по 10 вересня окупанти проводитимуть «вибори» до місцевих «парламентів» на захоплених територіях України. У депутати російські партії висунули домогосподарок, серійних кандидатів, які найчастіше програвали, та учасників війни.

Суспільство

Через півтора місяці після виходу першої частини розслідування про бізнес олімпійського чемпіона та Героя України Сергія Бубки журналісти знайшли нові контракти його фірми «Монблан», яка продає паливо казначейству угруповання «ДНР».

У захопленому військами РФ Донецьку було помічено Олександра Клименка — міністра доходів і зборів за президентства Віктора Януковича. Наприкінці лютого 2014 року він поспішно виїхав з України. Клименко перебуває у розшуку українських спецслужб. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем та розкраданні бюджетних коштів. Понад п'ять років про Клименка нічого не було чути. І ось у серпні він з'явився у сюжеті донецького телеканалу. Клименка називають головним акціонером групи «Родина», куди входить шахта «Гірник-95».

На підконтрольній Росії території Луганської області вже майже півроку відключено мобільний інтернет. Рішення про зупинення роботи мобільного інтернету, як і раніше, залишається чинним, повідомляє «міністр цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій» угруповання «ЛНР» Андрій Єршов. Мобільний інтернет угруповання «ЛНР» відключило ще на початку лютого. Його спеціально відключили через бойові дії.

Права людини

Так званий «верховний суд» угрупування «ЛНР» засудив до 15 років позбавлення волі військовослужбовця полку Нацгвардії України Дмитра Лігушу та військовослужбовця 24-ї механізованої бригади ЗСУ Олександра Новика.

Окупанти затримали жителя Донецька за звинуваченням у «вербуванні в терористичні структури» на Близькому Сході.

Українського політв'язня, донеччанина Олександра Погорєлова та головного обвинуваченого у замаху на главу так званого угруповання «ДНР» Олександра Захарченка, ставиться в провину також вбивство польового командира Арсена Павлова, відомого під позивним «Моторола». Проблема в тому, що до цієї події Погорєлов уже десять місяців перебував за ґратами.

Бойові дії

У тимчасово окупованому Донецьку підготують додаткові військові шпиталі, де будуть розміщені російські військові.

Синьо-жовтий прапор підняли українські військові на лівому березі Дніпра на Херсонщині. А саме у районі Антонівського мосту. Йдеться про селище Дачі, розташоване між Антонівкою та Олешками. Упродовж серпня українська аеророзвідка наростила зусилля, тож для росіян перебувати біля Дніпра стало смертельно небезпечним. Підняття прапора України у Дачах свідчить про наявність там українського гарнізону, якому вдалося закріпитись.

Троє мирних мешканців Горлівки загинули внаслідок обстрілу. Спочатку була інформація про двох поранених, які згодом померли до приїзду медиків, потім ще про одного загиблого цивільного.

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