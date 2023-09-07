Донецк, Луганск и не только: главные события 7 сентября

Политика



На главу так называемой избирательной комиссии в оккупированной Херсонской области Марину Захарову объявили охоту. Об этом заявили херсонские партизаны: В прошлом году Захарова проводила фейковый «референдум», а сейчас отвечает за «выборы» на оккупированной территории и отчитывается о явке. Мол, люди приходят на участки с огромным удовольствием и высокая явка тому подтверждение. Так по словам Захаровой, по итогам двух дней досрочного голосования явка составила 37,66%. Об этом - на видео.



Общество



В оккупированных Олешках Херсонской области СБУ подорвала автомобиль, в котором находились российские оккупанты: военнослужащие и сотрудники ФСБ РФ. В результате взрыва один из сотрудников ФСБ погиб на месте, еще один в реанимации в тяжелом состоянии, трое военнослужащих РФ ранены. Сотрудники ФСБ «работали» в оккупированном Скадовске, а в Олешки прибыли для проведения фильтрационных мероприятий.



На оккупированной территории Донецкой области не хватает медиков, заявил советник главы группировки «ДНР» Андрей Крамар. По его словам, многие специалисты шли воевать в ряды российской оккупационной армии против ВСУ. Он утверждает, что ушли — добровольно. В то же время есть сложности с обучением новых специалистов, так как практики при очном обучении не хватает.



Права человека



Группировка «ДНР» продолжает незаконно судить пленных украинских военнослужащих. Она выносит «судебные решения» преимущественно бойцам, которых российские оккупанты взяли в плен при атаках Мариуполя весной прошлого года.



Так, военнослужащий полка «Азов» Константин Сычак обвинен в убийстве мирного жителя города и приговорен так называемым «судом ДНР» к 26 года тюрьмы.



Группировка «ДНР» вынесла незаконный «судебный приговор» пленному украинскому военнослужащему Олегу Лукьяненко. Его лишили свободы на пожизненный срок с отбыванием в исправительной колонии особого режима.



Боевые действия



6 сентября российская армия нанесла удар по Константиновке Донецкой области, атаковав людное место — рынок в центре города. В результате атаки погибли 16 человек, еще 33 получили ранения. Среди погибших — 9 мужчин и 7 женщин, самому младшему убитому — 18 лет, самой старшей — 83.



Российская армия атаковала Херсонскую область. В результате чего в селе Одрадокаменка три человека получили ранения, один из них умер в больнице.



Губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев заявил о двух «сбитых» беспилотниках. Один упал за городом, другой в центре, недалеко от штаба южного военного округа РФ, повреждено несколько легковых автомобилей, и три здания — фасады и окна. Известно, что пострадал один человек, от госпитализации он отказался.

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