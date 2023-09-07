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Донецьк, Луганськ і не тільки: головні події 7 вересня

07 вересня 2023, 23:00

Донецьк, Луганськ і не тільки: головні події 7 вересня

Політика

 На голову так званої виборчої комісії в окупованій Херсонській області Марину Захарову оголосили полювання. Про це заявили херсонські партизани. Минулого року Захарова проводила фейковий «референдум», а зараз відповідає за «вибори» на окупованій території та звітує про явку. Мовляв, люди приходять на ділянки з величезним задоволенням і висока явка тому підтвердження. Так, за словами Захарової, за підсумками двох днів дострокового голосування явка склала 37,66%. Про це - на відео .

Суспільство

 В окупованих Олешках Херсонської області СБУ підірвала автомобіль, у якому перебували російські окупанти: військовослужбовці та співробітники ФСБ РФ. Внаслідок вибуху один із співробітників ФСБ загинув на місці, ще один у реанімації у важкому стані, троє військовослужбовців РФ поранено. Співробітники ФСБ «працювали» в окупованому Скадовську, а до Олешок прибули для проведення фільтраційних заходів.

На окупованій території Донецької області не вистачає медиків, заявив радник угруповання «ДНР» Андрій Крамар. За його словами, багато фахівців ішли воювати до лав російської окупаційної армії проти ЗСУ. Він стверджує, що пішли добровільно. У той же час є складнощі з навчанням нових фахівців, оскільки практики при очному навчанні не вистачає.

Права людини

Угруповання «ДНР» продовжує незаконно судити полонених українських військовослужбовців. Вона виносить «судові рішення» переважно бійцям, яких російські окупанти взяли в полон під час атак Маріуполя навесні минулого року.

Так, військовослужбовця полку «Азов» Костянтина Сичака звинувачено у вбивстві мирного жителя міста та засуджено так званим «судом ДНР» до 26 року в'язниці.

Угруповання «ДНР» винесло незаконний «судовий вирок» полоненому українському військовослужбовцю Олегу Лук'яненко. Його позбавили волі на довічний термін із відбуванням у виправній колонії особливого режиму.

Бойові дії

6 вересня російська армія завдала удару по Костянтинівці Донецької області, атакувавши людне місце — ринок у центрі міста. Внаслідок атаки загинули 16 людей, ще 33 отримали поранення. Серед загиблих – 9 чоловіків та 7 жінок, наймолодшому вбитому – 18 років, найстаршій – 83.

Російська армія атакувала Херсонську область. Внаслідок чого в селі Одрадокам'янка троє людей отримали поранення, одна з них померла в лікарні.

Губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв заявив про два «збитих» безпілотників. Один упав за містом, інший у центрі, неподалік штабу південного військового округу РФ, пошкоджено кілька легкових автомобілів, і три будівлі — фасади та вікна. Відомо, що постраждала одна людина, від госпіталізації вона відмовилася.

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