Не артиллерия. В полиции не установили, из какого оружия был нанес удар по Константиновке

Шестого сентября российская оккупационная армия нанесла удар по городу Константиновка Донецкой области, атаковав людное место — рынок в центре города. Начальница отдела коммуникации Главного управления полиции в Донецкой области Александра Гаврилко рассказала, что до сих пор неизвестно, из какого оружия Россия обстреляла город.



«На данный момент проводится экспертиза, продолжается проверка. Одно могу сказать, есть несколько версий, мы исключаем артиллерию. Сначала мы предоставили информацию, что это был артиллерийский обстрел. Впоследствии будет точная информация», — ответила она.



Отметим, что после удара министерство обороны Украины писало, что россияне нанесли ракетный удар из комплекса С-300.



Напомним, удар по Константиновке был нанесен днем 6 сентября. В результате чего 16 человек погибли, ранения получили 32 гражданских.