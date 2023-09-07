«ДНР» посадила в тюрьму на 26 лет пленного бойца «Азова»

Группировка «ДНР» продолжает незаконно судить пленных украинских военнослужащих. Она выносит «судебные решения» преимущественно бойцам, которых российские оккупанты взяли в плен при атаках Мариуполя весной прошлого года.



Военнослужащий полка «Азов» Константин Сычак обвинен в убийстве мирного жителя города.



«В марте 2022 года Сычак и другие военнослужащие по приказу из автоматического огнестрельного и крупнокалиберного оружия дважды производили обстрелы передвигавшихся по автодороге автомобилей с белыми лентами на зеркалах заднего вида и дверях, что указывало на нахождение в них мирных граждан. В первом случае один из мужчин получил ранение, во втором — трое гражданских лиц погибли на месте от огнестрельных ранений», — утверждают оккупационные силовые ведомства.



Сычака заключили в тюрьму на 26 лет.

Ранее «ДНР» вынесла незаконный «судебный приговор» пленному украинскому военнослужащему — его заключили на пожизненный срок.