Донецк, Луганск и не только: Главные события 15 сентября

Политика



Европейская платформа за демократические выборы (EPDE) обнаружила 34 иностранцев нероссийского происхождения, принявших участие в так называемом «международном наблюдении» за российскими псевдовыборами на оккупированных украинских территориях 8–10 сентября.



Права человека



Так называемый «верховный суд» группировки «ДНР» вынес незаконный приговор пленному украинскому военному – 26 лет колонии. 28-летнего военнослужащего особого отряда специального назначения «Азов» Руслана Колодяжного обвиняют в «убийстве двух мирных жителей Мариуполя».



Общество



Захваченные Россией Донецк, Макеевка, Горловка и Ясиноватая переведены на ежедневную подачу воды в тестовом режиме. Отмечается, что в настоящее время эти города получают воду ежедневно с 17:00 до 22:00. В Енакиево, Шахтерске и Торезе воду подают через день в таком же временном диапазоне. А в Харцызске она идет дважды в день — с 5:00 до 9:00 и с 17:00 до 22:00.



В Евпатории участники военного сопротивления украинцев и крымских татар на полуострове «АТЕШ» обнаружили авиационный ремонтный завод, который расположен параллельно Лесному шоссе.



Российские оккупанты привезли спецтехнику в захваченный Россией Северодонецк Луганской области для сноса зданий. По словам, главы Луганской ОВА Артема Лысогора, постепенно будут сносить разрушенные во время штурма города дома и инфраструктуру, чтобы избавиться от следов собственных преступлений.



Боевые действия



Экспериментальный морской дрон СБУ «Морський малюк» подбил российский ракетный корабль «Самум». Россиянам пришлось отбуксировать «Самум» на ремонт с большим дифферентом на корму и креном на правый борт. Минобороны РФ 14 сентября сообщило о попытке ВСУ атаковать безэкипажным катером 14 сентября ракетный корабль «Самум». Россияне заявили, что атака была «безуспешна».



Не менее шести мирных жителей погибли в период с 8 по 14 сентября на оккупированной РФ части Донецкой области из-за обстрелов, еще 34 получили ранения.



Сегодня ВСУ в сводке на утро пятницы подтвердил взятие села Андреевка под Бахмутом. По словам старосты Ивановского Старостинского округа Елены Данько, до начала полномасштабного вторжения в селе проживали 77 человек. На момент оккупации гражданских в селе уже не было, они эвакуировались в подконтрольные населенные пункты Украины.



В оккупированной Новой Каховке раздался взрыв в жилом квартале. Повреждены многоквартирные дома. Оккупационная администрация сообщила об одном погибшем. Позднее также появилась информация о 12 раненых. «Суспільне» со ссылкой на источник в ВСУ пишет, что армия России пустила авиационную бомбу КАБ с российского самолета Су-34. Авиабомба не долетела до правого берега и упала в Новой Каховке.

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