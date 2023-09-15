Европейские эксперты обнаружили более 30 фальшивых «наблюдателей» на «выборах» в оккупации

Европейская платформа за демократические выборы (EPDE) обнаружила 34 иностранцев нероссийского происхождения, принявших участие в так называемом «международном наблюдении» за российскими псевдовыборами на оккупированных украинских территориях 8–10 сентября. Об этом сообщается на сайте EPDE.



Эксперты платформы говорят, что речь идет о гражданах США, Франции, Италии, Румынии, Испании, Португалии, Сербии, Индонезии, Индии, Мексики и других странах. В EPDE не только идентифицировали их имена, но и указали, в какой именно части оккупированной территории Украины они выступили так называемыми «наблюдателями».



«Незаконно проникнув на территорию Украины все „международные наблюдатели“ нарушили украинские законы, и мы призываем соответствующую национальную власть проинформировать своих граждан о последствиях, с которыми они могут столкнуться за участие в российской пропагандистской деятельности», — говорится в сообщении.



Точное количество фиктивных «международных наблюдателей» пока неизвестно, однако эксперты выяснили, что Кремль отправил четыре группы по 10 человек на оккупированные части Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей.



Ранее Европейский союз решительно осудил проведение в начале месяца российских так называемых выборов на временно оккупированных украинских территориях, назвав это «бесполезной попыткой России легитимизировать или нормализовать свой незаконный военный контроль». ЕС также заявил, что не признает и не будет «признавать ни проведение этих так называемых „выборов“, ни их результаты».



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