В Евпатории обнаружили авиационный ремонтный завод

Место ремонтного завода в Евпатории. Фото: «АТЕШ»

В Евпатории участники военного сопротивления украинцев и крымских татар на полуострове «АТЕШ» обнаружили авиационный ремонтный завод, который расположен параллельно Лесному шоссе.



Согласно сведеньям сопротивления, на заводе находится два больших бокса, где проводят ремонт поврежденной техники.



Работы ведутся круглосуточно. Объемы не большие и в основном с минимальными повреждениями. Из этой части проводится ротация личного состава в Белогорский район, сроки от одного до двух месяцев.

Ранее дроны совершили атаку на нефтебазу и недействующий военный аэродром в Красногвардейском районе оккупированного Россией Крыма.