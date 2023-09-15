Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 15 вересня

Політика



Європейська платформа за демократичні вибори (EPDE) виявила 34 іноземців неросійського походження, які взяли участь у так званому «міжнародному спостереженні» за російськими псевдовиборами на окупованих українських територіях 8–10 вересня.



Права людини



Так званий «верховний суд» угруповання «ДНР» ухвалив незаконний вирок полоненому українському військовому – 26 років колонії. 28-річного військовослужбовця спеціального загону спеціального призначення «Азов» Руслана Колодяжного звинувачують у «вбивстві двох мирних жителів Маріуполя».



Суспільство



Захоплені Росією Донецьк, Макіївка, Горлівка та Ясинувата переведені на щоденну подачу води у тестовому режимі. Зазначається, що нині ці міста одержують воду щодня з 17:00 до 22:00. У Єнакієвому, Шахтарську та Торезі воду подають через день у такому ж часовому діапазоні. А в Харцизьку вона йде двічі на день — з 5:00 до 9:00 та з 17:00 до 22:00.



У Євпаторії учасники військового опору українців та кримських татар на півострові виявили авіаційний ремонтний завод, який розташований паралельно до Лісового шосе.



Російські окупанти привезли спецтехніку до захопленого Росією Сєвєродонецька Луганської області для знесення будівель. За словами голови Луганської ОВА Артема Лисогора, поступово зноситимуть зруйновані під час штурму міста будинки та інфраструктуру, щоб позбутися слідів власних злочинів.



Бойові дії



Експериментальний морський дрон СБУ «Морський малюк» підбив російський ракетний корабель Самум. Росіянам довелося відбуксирувати «Самум» на ремонт із великим диферентом на корму та креном на правий борт. Міноборони РФ 14 вересня повідомило про спробу ЗСУ атакувати безекіпажним катером 14 вересня ракетний корабель «Самум». Росіяни заявили, що атака була «безуспішною».



Щонайменше шість мирних жителів загинули в період з 8 по 14 вересня на окупованій РФ частині Донецької області через обстріли, ще 34 отримали поранення.



ЗСУ підтвердили взяття села Андріївка під Бахмутом. За словами старости Іванівського Старостинського округу Олени Данько, до початку повномасштабного вторгнення у селі проживало 77 осіб. На момент окупації цивільних у селі вже не було, вони евакуювалися до підконтрольних населених пунктів України.



В окупованій Новій Каховці пролунав вибух у житловому кварталі. Пошкоджено багатоквартирні будинки. Окупаційна адміністрація повідомила одного загиблого. Пізніше також з'явилася інформація про 12 поранених. «Суспільне» з посиланням на джерело у ЗСУ пише, що армія Росії пустила авіаційну бомбу КАБ із російського літака Су-34. Авіабомба не долетіла до правого берега та впала у Новій Каховці.

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