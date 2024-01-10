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Российский удар по шахте на Донетчине: разрушено здание, погиб человек

10 января 2024, 20:10

Российский удар по шахте на Донетчине: разрушено здание, погиб человек

Фото: ГСЧС Украины в Донецкой области Фото: ГСЧС Украины в Донецкой области

Один человек погиб в результате ракетного удара, нанесенного российскими войсками по угледобывающему предприятию в Мирнограде Донецкой области 10 января. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Донецкой области.

«Утром враг нанес удар по одному из угольно-добывающих предприятий города Мирноград. Ракета попала в трехэтажное админздание, в результате чего произошло частичное разрушение здания с 3 по 1 этажа. По информации, под завалами находился 1 человек. Во время проведения аварийно-спасательных работ спасатели 9-го государственного пожарно-спасательного отряда из-под завалов извлекли тело мужчины (анкетные данные устанавливаются)», — говорится в сообщении.

На месте проведения работ спасателями было разобрано 85 тонн разрушенных строительных конструкций, аварийно-спасательные работы завершены.

6 января войска РФ ударили ракетами по Покровску и нахоядщемуся рядом селу Ровное

Предварительно, 11 человек целыми семьями погибли в результате удара. Еще 10 человек были ранены. Также «Новости Донбасса» писали, что в результате удара по Покровску погибли четверо членов семьи переселенцев из Авдеевки.

8 января в Покровском районе завершены поисково-спасательные работы на местах обстрелов. Найдено более 100 фрагментов человеческих тел, продолжаются экспертизы.

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