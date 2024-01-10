Нынешний год станет решающим для Украины и ее партнеров — Владимир Зеленский

Нынешний станет решающим не только для Украины, которая противостоит российской агрессии, но и для Литвы и партнеров Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Литвы в Вильнюсе.

«Во многом этот год станет решающим для наших государств: для Украины, для Литвы, для всех наших партнеров. Мы вместе должны определить, какие именно нам решения принесет этот год. Наша сила должна это определить, наше единство должно это сделать. Это должны быть решения в пользу нашей свободы, целостности, в пользу наших государств, культур и справедливого мира для нас всех», — сказал президент.

Он добавил, что все, что хочет Украина для себя, будет работать на защиту свободы и независимости каждого народа, которому угрожает Россия.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Литву за поддержку Украины, подчеркнув, что оружие, которое предоставила балтийская страна, с первых дней полномасштабной войны останавливает агрессора.

«Ваша поддержка нашего государства чрезвычайно значима. Оружие, техника, оборонные пакеты, учения наших воинов, лидерство Литвы в коалиции по разминированию. Все это придает нам силы. Я благодарен за новую оборонную поддержку, по которой мы сейчас договорились. Не просто о помощи, а о совместном производстве. В частности, средств борьбы с дронами, а также по другим направлениям в оборонном производстве. Соответствующие документы сегодня заключены», — добавил президента Украины.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетит балтийские страны, в частности, Литву. Глава государства проведет ряд важных встреч с президентом, премьер-министром, спикером Сейма Литвы, представителями политических сил, СМИ и украинской громадой.