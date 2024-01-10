Оккупанты провели фильтрацию жителей Рубежного из-за падения собственной бомбы — ЦНС

Российские оккупанты использовали падение в понедельник, 8 января, авиабомбы на временно оккупированное Рубежное в Луганской области для проведения фильтрации жителей в городе. Об этом в среду, 10 января, сообщил Центр национального сопротивления.

«Местная оккупационная администрация использовала эту ситуацию для проведения дополнительных фильтрационных мероприятий в городе», — говорится в сообщении.

Так, согласно информации ЦНС, из района бомбежки было выселено более 300 человек. Впоследствии в их домах оккупанты провели обыски в отсутствие жильцов.

Как сообщили координаторы подполья, людей удерживали во временных пунктах, где также проверили их данные, телефоны и наличие паспорта Российской Федерации.

В ЦНС отметили, что в результате россияне задержали ряд лиц, которых заподозрили в «нелояльности».

Ранее сообщалось, что на Рубежное 8 января упала российская авиабомба ФАБ-250. По словам главы так называемой «ЛНР» Леонида Пасечника, произошло якобы нештатное схождение боеприпаса. Он сообщил, что в результате падения авиабомбы пострадавших нет. Из-за опасности взрыва бомбы часть жителей временно эвакуировали.