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Російський удар по шахті на Донеччині: зруйнована будівля, загинула людина

10 січня 2024, 20:10

Російський удар по шахті на Донеччині: зруйнована будівля, загинула людина

Фото: ДСНС України в Донецькій області Фото: ДСНС України в Донецькій області

Одна людина загинула внаслідок ракетного удару, завданого російськими військами по вугледобувному підприємству у Мирнограді Донецької області 10 січня. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.

«Вранці ворог завдав удару по одному з вугільно-добувних підприємств міста Мирноград. Ракета потрапила до триповерхової адмінбудівлі, внаслідок чого сталася часткова руйнація будівлі з 3 по 1 поверхи. За інформацією, під завалами знаходилася 1 особа. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники 9-го державного пожежно-рятувального загону з-під завалів витягли тіло чоловіка (анкетні дані встановлюються)», — йдеться у повідомленні.

На місці проведення робіт рятувальники розібрали 85 тонн зруйнованих будівельних конструкцій, аварійно-рятувальні роботи завершено.

6 січня війська РФ вдарили ракетами по Покровську і селу Рівне , що знаходиться поруч.

Попередньо 11 людей цілими сім'ями загинули внаслідок удару. Ще 10 людей було поранено. Також «Новини Донбасу» писали, що внаслідок удару по Покровську загинули четверо членів родини переселенців із Авдіївки.

8 січня у Покровському районі завершено пошуково-рятувальні роботи на місцях обстрілів. Знайдено понад 100 фрагментів людських тіл, продовжуються експертизи.

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