Головне за день: Бої за Авдіївку

Ситуація в Авдіївці



Російські сили захопили територію Донецької фільтрувальної станції, яка знаходиться на схід від Авдіївки і використовувалася ЗСУ як опорний пункт. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко вирушив до українських військовослужбовців на Авдіївський напрямок.



Російські військові встановили свій прапор на пам'ятнику у Парку залізничників в Авдіївці. Також окупанти відзначились на руїнах залізничної лікарні через дорогу. Це видно на карті, опублікованій проектом DeepState. На відео, поширеному в Telegram, — військові 55 окремої гвардійської мотострілецької бригади з Туви.



Сили оборони України відійшли з позиції Зеніт на південно-східній околиці Авдіївки Донецької області. За словами командувача оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександра Тарнавського, це рішення було прийняте з метою збереження особового складу та покращення оперативної обстановки.



Декілька українських військових потрапили в полон при відході на нові рубежі в Авдіївці.



На сьогоднішній день точно кількість місцевих жителів в Авдіївці невідома. У місті може бути понад 900 осіб, розповів речник ОСГВ «Таврія» Дмитро Ліховий. Що стосується евакуації, за 13 лютого з Авдіївки змогли виїхати п'ять людей – одна жінка та чотири чоловіки. Ліховий додав, що зараз ускладнена верифікація наслідків російських ударів по житловій забудові, а іноді неможлива.



Суспільство



Проти командира батальйону «Пляма» Ахри Авідзба (позивний «Абхаз») Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за «невиконання наказу начальника у воєнний час» та «відмову від участі в бойових діях». Як зазначається, Авідзба було переведено на рівноцінну посаду в/год 52892, однак у призначену дату до розташування він не прибув, аргументуючи це «незаконністю» наказу.



Олексій Навальний помер у виправній колонії «Полярний вовк» у селищі Харп.



Бойові дії



В окупованому Донецьку внаслідок обстрілу шахти "Лідіївка" загинула співробітниця вугільного підприємства. Це сталося вдень 16 лютого. Також під вогнем опинилися Горлівка та Ясинувата. Чотири мирні мешканці регіону сьогодні отримали поранення різного ступеня тяжкості. У Кіровському районі Донецька поранено жінку. У Горлівці постраждав літній чоловік. У Ясинуватій поранено двох жінок.

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