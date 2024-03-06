Главное за день: Подрыв автобуса на мине. В Бердянске ликвидировали организаторку выборов

Общество



В Мариуполе оккупанты начали демонтаж плавбассейна «Нептун». Росармия уничтожили самый большой бассейн в Донецкой области во время блокады города весной 2022 года.



В Бердянске в результате взрыва авто погибла Светлана Самойленко, которая занималась организацией «выборов президента РФ» на оккупированной территории. Так называемый «военный комендант» Бердянска полковник ВС РФ Артем Бардин «назначил» Светлану Самойленко на должность «заместителя мэра по вопросам экономики, агросектора и финансов». Муж и совершеннолетний сын женщины также служат российским оккупантам.



На Шагонарской ТЭЦ в Республике Тыва (РФ) произошел взрыв. Без тепла остались тысячи человек, известно о 23 пострадавших. Предварительно, взрыв произошел из-за детонации угольной пыли. Без тепла остались около четырех тысяч человек. Всего в городе более двенадцати тысяч жителей. В Шагонаре минусовая температура — сейчас на улице –12°C, ночью — до –22°C.



Боевые действия



Ситуация на фронте остается тяжелой, но контролируемой. Украина планирует в этом году провести контрударные действия, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в эфире телемарафона.



Оккупированная Кременная Луганской области попала под обстрел, в результате чего два человека погибли, еще двое получили серьезные ранения. Кроме того, в результате обстрела произошел пожар в одном из магазинов.



Пять человек погибли, еще три получили ранения при подрыве автобуса на мине в поселке Голубовка в оккупированной РФ Луганской области. По словам главы группировки «ЛНР» Леонида Пасечника, в автобусе находились восемь человек, которые ехали на кладбище. Погибли пять человек, четверо из которых работали в МУП «Кировский комбинат коммунальных услуг».



В результате удара по российскому кораблю «Сергей Котов» получили ранения около 27 моряков, семь погибли, сообщили в пресс-службе Главного управления разведки МОУ.



В ходе российского удара по портовой инфраструктуре Одессы 6 марта погибли пять человек. Удар был нанесен утром, когда город посещали президент Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Как пишет греческое издание Protothema, удар был нанесен, когда кортеж Зеленского находился с греческой делегацией. Сообщается, что никто не пострадал, и миссия продолжила работу в обычном режиме.



На месте разрушенной в результате российского удара фильтровальной станции в Краматорске спасатели завершили поисковые работы. Разбор завалов продолжался две недели. Один человек считается пропавшим без вести.

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