Головне за день: Підрив автобуса на міні. У Бердянську ліквідували організаторку виборів

Суспільство



У Маріуполі окупанти розпочали демонтаж плавбасейну «Нептун». Росармія знищила найбільший басейн на Донеччині під час блокади міста навесні 2022 року.



У Бердянську внаслідок вибуху авто загинула Світлана Самойленко, яка займалася організацією «виборів президента РФ» на окупованій території. Так званий «військовий комендант» Бердянська полковник ЗС РФ Артем Бардін «призначив» Світлану Самойленко на посаду «заступника мера з питань економіки, агросектору та фінансів». Чоловік та повнолітній син жінки також служать російським окупантам.



На Шагонарській ТЕЦ у Республіці Тива (РФ) стався вибух. Без тепла залишилися тисячі людей, відомо про 23 потерпілих. Попередньо вибух стався через детонацію вугільного пилу. Без тепла залишилося близько чотирьох тисяч людей. Загалом у місті понад дванадцять тисяч жителів. У Шагонарі мінусова температура зараз на вулиці -12°C, вночі - до -22°C.



Бойові дії



Ситуація на фронті залишається тяжкою, але контрольованою. Україна планує цього року провести контрударні дії, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк в етері телемарафону.



Окупована Кремінна Луганської області потрапила під обстріл, внаслідок чого двоє людей загинули, ще двоє зазнали серйозних поранень. Крім того, внаслідок обстрілу сталася пожежа в одному із магазинів.



П'ятеро людей загинули , ще троє отримали поранення при підриві автобуса на міні в селищі міста Голубівка в окупованій РФ Луганській області. За словами голови угрупування «ЛНР» Леоніда Пасічника, в автобусі перебувало вісім осіб, які їхали на цвинтар. Загинуло п'ятеро людей, четверо з яких працювали в МУП «Кіровський комбінат комунальних послуг».



Внаслідок удару по російському кораблю «Сергій Котов» отримали поранення близько 27 моряків, семеро загинули, повідомили у прес-службі Головного управління розвідки МОУ.



У ході російського удару по портовій інфраструктурі Одеси 6 березня загинуло п'ятеро людей. Удару було завдано вранці, коли місто відвідували президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Як пише грецьке видання Protothema, удару було завдано, коли кортеж Зеленського знаходився з грецькою делегацією. Повідомляється, що ніхто не постраждав і місія продовжила роботу у звичайному режимі.



На місці зруйнованої внаслідок російського удару фільтрувальної станції у Краматорську рятувальники завершили пошукові роботи. Розбір завалів тривав два тижні. Одна людина вважається зниклою безвісти.

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