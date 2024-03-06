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В Краматорске после двухнедельных поисков на месте разрушенной фильтровальной станции один мужчина объявлен пропавшим без вести

06 марта 2024, 15:40

В Краматорске после двухнедельных поисков на месте разрушенной фильтровальной станции один мужчина объявлен пропавшим без вести

В Краматорске завершены поисковые работы на месте разрушенной в результате российского обстрела фильтровальной станции. Один человек официально объявлен пропавшим без вести. Фото: ГСЧС В Краматорске завершены поисковые работы на месте разрушенной в результате российского обстрела фильтровальной станции. Один человек официально объявлен пропавшим без вести. Фото: ГСЧС

На месте разрушенной в результате российского удара фильтровальной станции в Краматорске спасатели завершили поисковые работы. Разбор завалов продолжался две недели. Один человек считается пропавшим без вести. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.

В ведомстве напомнили, что 20 февраля произошел ракетный обстрел города, в результате которого частично было разрушено двухэтажное здание на территории одного из предприятий города. По поступившей после обстрела информации, под завалами мог находиться один человек.

Отмечается, что поисковая операция продолжалась две недели. Спасатели разобрали 980 тонн разрушенных конструктивных элементов здания.

«Разобрано 100% завалов, но мужчину найти не удалось. Работы завершены. Мужчина считается без вести пропавшим», — заявили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что 20 февраля войска РФ нанесли удар по фильтровальной станции в Краматорске. В результате ракетной атаки ранения получили восемь человек.

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