В оккупированой Кременной под удар попал центр города, есть жертвы

В Кременной под удар попал центр города. Фото из открытых источников

Оккупированная Кременная Луганской области попала под обстрел, в результате чего два человека погибли, еще двое получили серьезные ранения. Об этом сообщила оккупационная администрация города.

Сообщается, что удар был нанесен «прямо в центр города, там, где наши граждане ходят за покупками, где гуляют дети».

Кроме того, в результате обстрела произошел пожар в одном из магазинов.

Также по информации оккупационной администрации сегодня был совершен удар дроном-камикадзе по подстанции «Кременная», что привело к возгоранию трансформатора.

Вместе с тем в местном чате написали про внештатный сход боеприпаса с российского самолета.