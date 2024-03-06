В оккупированой Кременной под удар попал центр города, есть жертвы

Оккупированная Кременная Луганской области попала под обстрел, в результате чего два человека погибли, еще двое получили серьезные ранения. Об этом сообщила оккупационная администрация города.
Сообщается, что удар был нанесен «прямо в центр города, там, где наши граждане ходят за покупками, где гуляют дети».
Кроме того, в результате обстрела произошел пожар в одном из магазинов.
Также по информации оккупационной администрации сегодня был совершен удар дроном-камикадзе по подстанции «Кременная», что привело к возгоранию трансформатора.
Вместе с тем в местном чате написали про внештатный сход боеприпаса с российского самолета.