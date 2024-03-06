Ситуация на фронте остается тяжелой, но контролируемой. Украина планирует в этом году провести контрударные действия. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в эфире телемарафона.

По словам Павлюка, сейчас армия РФ делает все, чтобы максимально оккупировать территории до выборов президента в России.

Согласно перехваченным разговорам, на штурмы враг бросает даже тех, кто без подготовки пришел на фронт неделю-две назад.

«Все делается для того, чтобы перехватить инициативу. Наша задача — стабилизировать линию фронта, максимально уничтожить врага, максимально сделать перегруппировку для вывода частей, которые нуждаются в восстановлении, создать ударную группировку и провести в этом году контрударные действия», — рассказал Павлюк.

По словам командующего Сухопутных войск, сейчас существует несколько горячих направлений: направление Авдеевки, направление Часового Яра и направление Терны в сторону Лимана.

На этих направлениях ежедневно идут тяжелые бои, но украинские воины уверенно держатся, нанося россиянам огромные потери.

«Я думаю, что мы в ближайшее время стабилизируем ситуацию и сделаем все, чтобы войска перешли в активные действия и перехватили инициативу», — добавил Павлюк.