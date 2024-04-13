Главное за день: Кто контролирует Богдановку? ВСУ ударили по командному пункту войск РФ в Луганске

Общество



Бывший британский военный Шон Пиннер, который воевал на стороне Украины и попал в российский плен в 2022 году в Мариуполе, выиграл суд против России. Как пишет издание The Daily Mail, Соломенский районный суд Киева постановил выплатить Пиннеру материальную компенсацию.



О какой сумме идет речь, не уточняется.



Москва, вероятно, проигнорирует это решение, но дело может создать прецедент для того, чтобы еще больше военнопленных подали жалобы на Россию, отмечает The Daily Mail. Сам Пиннер в комментарии изданию заявил, что это лишь первый шаг и он намерен продолжить рассмотрение своего дела в британских судах. Еще один британец Эйден Аслин, который был с Пиннером в российском плену, намерен вскоре подать иск против России.



Боевые действия



Днем был нанесен ракетный удар по территории машиностроительного завода в Луганске. Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявил о девяти пострадавших. По его словам, среди них семь сотрудников машиностроительного завода и двое жителей расположенных вблизи предприятия домов. В Управлении стратегический коммуникаций Генштаба ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины успешно поразили пункт управления группировки войск «Центр» вооруженных сил РФ в оккупированном Луганске.



Три человека погибли и четыре ранены в результате российских атак на Покровский и Волновахский районы Донецкой области.



Аналитический проект DeepState сообщил о захвате росармией село Богдановка в Донецкой области. Однако в минобороны Украины заявили, что интенсивные бои за Богдановку продолжаются.



В оккупационной администрации Запорожской области заявили, что в Токмаке после обстрела 12 апреля погибли 8 человек. Среди них — два ребенка, утверждает глава «администрации» Евгений Балицкий. Также ранены 18 человек, их госпитализировали. Спасательные службы продолжают разбирать завалы домов. Оккупанты утверждают, что дома — жилые.



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