Головне за день: Хто контролює Богданівку? ЗСУ вдарили по командному пункту військ РФ у Луганську

Суспільство



Колишній британський військовий Шон Піннер, який воював на боці України та потрапив у російський полон у 2022 році у Маріуполі, виграв суд проти Росії. Як пише видання The Daily Mail, Солом'янський районний суд Києва ухвалив виплатити Піннеру матеріальну компенсацію.



Про яку суму йдеться, не уточнюється.



Москва, ймовірно, проігнорує це рішення, але справа може створити прецедент для того, щоб ще більше військовополонених подали скарги на Росію, зазначає The Daily Mail. Сам Піннер у коментарі виданню заявив, що це лише перший крок і він має намір продовжити розгляд своєї справи у британських судах. Ще один британець Ейден Аслін, який був із Піннером у російському полоні, має намір незабаром подати позов проти Росії.



Бойові дії



Вдень було завдано ракетного удару територією машинобудівного заводу в Луганську. Голова угрупування «ЛНР» Леонід Пасічник заявив про дев'ятьох постраждалих. За його словами, серед них семеро співробітників машинобудівного заводу та двоє мешканців розташованих поблизу підприємства будинків. В управлінні стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ повідомили, що Сили оборони України успішно вразили пункт управління угруповання військ «Центр» збройних сил РФ в окупованому Луганську.



Троє людей загинуло та четверо поранено внаслідок російських атак на Покровський та Волноваський райони Донецької області.



Аналітичний проект DeepState повідомив про захоплення росармією село Богданівка Донецької області. Однак у міноборони України заявили , що інтенсивні бої за Богданівку продовжуються.



В окупаційній адміністрації Запорізької області заявили , що в Токмаку після обстрілу 12 квітня загинуло 8 людей. Серед них дві дитини, стверджує глава «адміністрації» Євген Балицький. Також поранено 18 людей, їх госпіталізували. Рятувальні служби продовжують розбирати завали будинків. Окупанти стверджують, що будинки – житлові.



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