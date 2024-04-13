Оккупанты заявили о гибели 8 человек во время обстрела Токмака Запорожской области

В оккупационной администрации Запорожской области заявили, что в Токмаке после обстрела 12 апреля погибли 8 человек. Среди них — два ребенка, утверждает глава «администрации» Евгений Балицкий.

Также ранены 18 человек, их госпитализировали. Спасательные службы продолжают разбирать завалы домов. Оккупанты утверждают, что дома — жилые.



Днем 13 апреля спасатели извлекли из-под завалов 5 человек. Трое находятся в тяжелом состоянии, утверждает Балицкий.



В Генштабе на данный момент не комментируют, был ли удар по Токмаку.