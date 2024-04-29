Главное за день: Атака Одессы. На Донбассе задержали главу нижегородской Думы

Политика



Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что место Украины по праву в НАТО, однако союзники вряд ли достигнут консенсуса на саммите в Вашингтоне в июле по приглашению страны в Альянс.



Центр противодействия дезинформации (ЦПД) опровергает информацию о том, что Украина готовится начать мирные переговоры с РФ в июне этого года.



Общество



ФСБ задержала председателя нижегородской Думы на Донбассе Олега Лавричева. Его обвиняют в присвоении или растрате, совершенных организованной группой в особо крупном размере. Лавричев возглавляет Z-движение «Нижегородское ополчение — 2022», которое занимается сбором и доставкой грузов для российских военных.



Конфликт между Нересницкой громадой на Закарпатье и благотворительным фондом «Восток SOS» исчерпан. Сейчас жители Покровского района проживают в Закарпатской области, а для пожилых людей нашли жилье в разных регионах Украины.



Поселок в Донецкой области, который постоянно находится под атакой армии РФ, покинула 98-летняя женщина. Жительница региона пешком вышла из оккупированной части Очеретино.



Боевые действия



Россияне вечером атаковали Одессу ракетой со шрапнелью, которая предназначена для ликвидации живой силы. По состоянию на 22:40 известно о пяти погибших, ранения получили 32 человека, из них 25 госпитализированы. Пятый человек умер в результате инсульта, который спровоцировала атака. Среди пострадавших девочка, которой нет и пяти лет, находится в крайне тяжелом состоянии. Еще шестеро взрослых также в реанимации. В ходе удара на берегу Черного моря загорелась резиденция бывшего народного депутата от Партии регионов и президента Одесской юридической академии Сергея Кивалова.



Российские войска вечером нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову и населенным пунктам Харьковского района. В результате ранения получили гражданские женщина и мужчина.



Российские войска оккупировали село Новомихайловка в Донецкой области, сообщает украинский аналитический проект DeepState. Генштаб ВСУ информацию о потере села не подтверждал.



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