Головне за день: Атака по Одесі. На Донбасі затримали голову нижегородської Думи

Політика



Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив , що місце України в НАТО, однак союзники навряд чи досягнуть консенсусу на саміті у Вашингтоні в липні щодо запрошення країни до Альянсу.



Центр протидії дезінформації (ЦПД) спростовує інформацію про те, що Україна готується розпочати мирні переговори з РФ у червні цього року.



Суспільство



ФСБ затримала голову нижегородської Думи на Донбасі Олега Лавричева. Його звинувачують у привласненні чи розтраті грошей, вчинених організованою групою особливо великому розмірі. Лавричев очолює Z-рух «Нижегородське ополчення - 2022», який займається збором та доставкою вантажів для російських військових.



Конфлікт між Нересницькою громадою на Закарпатті та благодійним фондом «Схід SOS» вичерпано. Наразі мешканці Покровського району проживають у Закарпатській області, а для людей похилого віку знайшли житло у різних регіонах України.



Селище на Донеччині, яке постійно знаходиться під атакою армії РФ, залишила 98-річна жінка. Мешканка регіону пішки вийшла з окупованої частини Очеретино.



Бойові дії



Росіяни ввечері атакували Одесу ракетою зі шрапнеллю, яка призначена для ліквідації живої сили. Станом на 22:40 відомо про п'ятьох загиблих, поранення отримали 32 особи, з них 25 госпіталізовано. П'ята людина померла внаслідок інсульту, який спровокувала атака. Серед постраждалих дівчинка, якій немає і п'яти років, вона перебуває у вкрай тяжкому стані. Ще шестеро дорослих також у реанімації. Під час удару на березі Чорного моря загорілася резиденція колишнього народного депутата від Партії регіонів та президента Одеської юридичної академії Сергія Ківалова.



Російські війська ввечері завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову та населеним пунктам Харківського району. Внаслідок поранення отримали цивільні жінка та чоловік.



Російські війська окупували село Новомихайлівка на Донеччині, повідомляє український аналітичний проект DeepState. Генштаб ЗСУ інформацію про втрату села не підтверджував.



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